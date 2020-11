Inter-Torino oggi in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di Inter-Torino, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I neroazzurri non possono più permettersi passi falsi dopo un inizio troppo altalenante, in cui sono arrivati diversi risultati che hanno complicato il cammino. La squadra di Antonio Conte ospita i granata, che dovranno fare i conti con alcuni assenti positivi al coronavirus. L’incontro, previsto oggi domenica 22 novembre alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN 1, oltre che in streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I neroazzurri non possono più permettersi passi falsi dopo un inizio troppo altalenante, in cui sono arrivati diversi risultati che hanno complicato il cammino. La squadra di Antonio Conte ospita i granata, che dovranno fare i conti con alcuni assenti positivi al coronavirus. L’incontro, previstodomenica 22 novembre alle ore 15, sarà trasmesso intv su DAZN 1, oltre che insulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace.

Inter : ?? | FOTO Verso #InterTorino: nerazzurri in campo questa mattina ad Appiano ?? La gallery completa ??… - Inter : ??LIVE-La conferenza della vigilia di Inter-Torino in diretta ?? - Inter : ?? | GOL Pronti per #InterTorino? Riviviamo insieme alcuni precedenti contro i granata ?? - UniversoToro_ : ?? Inter Toro ??? San Siro ? Fischio d'inizio ore 15 #toro #sft #fvcg #granata #torinofc #torino - micfur68 : @BrunoGiovanni6 Inter, Roma, Napoli, Milan e Torino. -