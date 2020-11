Inter-Torino (22 novembre ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, c’è Alexis Sanchez accanto a Lukaku (Di domenica 22 novembre 2020) L’Inter dopo sette giornate è probabilmente la squadra con meno punti rispetto alle previsioni della vigilia e a San Siro si affrontano due formazioni particolarmente deluse dalla prima parte di stagione. I nerazzurri hanno vinto solo una delle ultime otto partite giocate e chiudono il gruppo delle squadre che ambiscono allo scudetto a 12 punti, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 22 novembre 2020) L’dopo sette giornate è probabilmente la squadra con meno punti rispetto alle previsioni della vigilia e a San Siro si affrontano dueparticolarmente deluse dalla prima parte di stagione. I nerazzurri hanno vinto solo una delle ultime otto partite giocate e chiudono il gruppo delle squadre che ambiscono allo scudetto a 12 punti, InfoBetting: Scommesse Sportive e

SkySport : ULTIM'ORA INTER Lautaro verso l'esclusione contro il Torino Sanchez accanto a Lukaku per l'attacco #SkySport… - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Torniamo in campo per l'8a giornata di @SerieA! Chi sarà decisivo nella sfida al Torino secondo… - Inter : ??LIVE-La conferenza della vigilia di Inter-Torino in diretta ?? - LaVozdelCalcio : XI INTER: Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, A Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; R Lukaku, Alexi… - passione_inter : Inter-Torino, Vagnati elogia Belotti (DAZN): 'Passione ed umiltà: ce lo teniamo stretto anche per il post-carriera'… -