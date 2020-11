Inter, Marotta: “Eriksen si comporta da professionista ma se vuole partire…” (Di domenica 22 novembre 2020) Dichiarazioni Interessanti quelle che regala Beppe Marotta, ad. area sport dell’Inter, che a DAZN prima della gara contro il Torino ha detto: “Quando un nostro calciatore indossa la maglia della nazionale è sempre motivo di orgoglio, se poi torna dopo aver fatto bene è un ulteriore stimolo per le partite che si affrontano. È una lieta pagina, che corona una crescita esponenziale del ragazzo, che è sicuramente un ottimo talento e in quest’ottica è giusto andare a considerare un rapporto economico, soprattutto nell’ottica di una stima del club nei confronti del giocatore”.Eriksen ha detto che potrebbe succedere qualcosa sul mercato di gennaio.“Ieri Conte ha risposto in modo esaustivo. Io aggiungo che non dobbiamo mai trattenere un calciatore se lo stesso chiede di essere trasferito. Eriksen si sta comportando da ... Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) Dichiarazioniessanti quelle che regala Beppe, ad. area sport dell’, che a DAZN prima della gara contro il Torino ha detto: “Quando un nostro calciatore indossa la maglia della nazionale è sempre motivo di orgoglio, se poi torna dopo aver fatto bene è un ulteriore stimolo per le partite che si affrontano. È una lieta pagina, che corona una crescita esponenziale del ragazzo, che è sicuramente un ottimo talento e in quest’ottica è giusto andare a considerare un rapporto economico, soprattutto nell’ottica di una stima del club nei confronti del giocatore”.Eriksen ha detto che potrebbe succedere qualcosa sul mercato di gennaio.“Ieri Conte ha risposto in modo esaustivo. Io aggiungo che non dobbiamo mai trattenere un calciatore se lo stesso chiede di essere trasferito. Eriksen si stando da ...

