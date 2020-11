Inter, il tifoso: “Se non vincete tiro la tv dal balcone”. Vidal gli risponde sui social (FOTO) (Di domenica 22 novembre 2020) “Se non vincete oggi lancio la televisione dal balcone”. Un tifoso ha commentato così sotto un post su Instagram pubblicato da Arturo Vidal, che oggi con la sua Inter affronterà il Torino alle ore 15 a San Siro nell’ottava giornata di Serie A. Dopo appena un minuto è arrivata la risposta del centrocampista cileno, che ha replicato con due emoji di affermazione, scatenando le risate dei tanti follower. Vidal si prende la responsabilità ????#InterTorino pic.twitter.com/moxlraePpo — Daniele Mari (@marifcInter) November 22, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) “Se nonoggi lancio la televisione dal. Unha commentato così sotto un post su Instagram pubblicato da Arturo, che oggi con la suaaffronterà il Torino alle ore 15 a San Siro nell’ottava giornata di Serie A. Dopo appena un minuto è arrivata la risposta del centrocampista cileno, che ha replicato con due emoji di affermazione, scatenando le risate dei tanti follower.si prende la responsabilità ????#Torino pic.twitter.com/moxlraePpo — Daniele Mari (@marifc) November 22, 2020 SportFace.

