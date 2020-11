Inter, il tifoso: “Se non vincete tiro la tv dal balcone”. Vidal gli risponde sui social (FOTO) (Di lunedì 23 novembre 2020) “Se non vincete oggi lancio la televisione dal balcone”. Un tifoso ha commentato così sotto un post su Instagram pubblicato da Arturo Vidal, che oggi con la sua Inter affronterà il Torino alle ore 15 a San Siro nell’ottava giornata di Serie A. Dopo appena un minuto è arrivata la risposta del centrocampista cileno, che ha replicato con due emoji di affermazione, scatenando le risate dei tanti follower. Vidal si prende la responsabilità ????#InterTorino pic.twitter.com/moxlraePpo — Daniele Mari (@marifcInter) November 22, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) “Se nonoggi lancio la televisione dal. Unha commentato così sotto un post su Instagram pubblicato da Arturo, che oggi con la suaaffronterà il Torino alle ore 15 a San Siro nell’ottava giornata di Serie A. Dopo appena un minuto è arrivata la risposta del centrocampista cileno, che ha replicato con due emoji di affermazione, scatenando le risate dei tanti follower.si prende la responsabilità ????#Torino pic.twitter.com/moxlraePpo — Daniele Mari (@marifc) November 22, 2020 SportFace.

spocchianerazz1 : @pandadaria Per me è il tifoso vero è quello che nonostante tutto vuole sempre vedere vincere l’Inter, senza troppi… - S812Carlito : @lollo_interista Non solo per i casi umani... hai attirato anche me. ?? ?????? A parte gli scherzi, le persone che vann… - Alessandro9972 : @NicoSavi Dai Nicola, io direi la più divertente dell'ultimo mese...perché essendo tifoso dell'Inter partite come q… - Manu83449580 : @DarmianOfficial @Inter Sei un grande calciatore e un tifoso proprio come noi??? - AsimplyNico : RT @baldanza_sergio: Ho letto un tweet di un pseudo-tifoso del #Napoli che recitava così: Giornata super negativa, se perdiamo stasera in u… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tifoso FOTO - INTER, il tifoso: "Se non vincete tiro la tv dal balcone". Vidal gli risponde Sportface.it Inter DAZN, tre gare dei nerazzurri in streaming

Serie A, il calendario delle prossime partite dei nerazzurri di Conte: Inter DAZN, tre gare dei nerazzurri in streaming (anche Torino e Cagliari) ...

Milan, gioia alle stelle: “Ora possiamo dirlo”

I rossoneri espugnano il San Paolo grazie a uno straordinario Ibrahimovic e ora la parole scudetto non è un tabù ...

Serie A, il calendario delle prossime partite dei nerazzurri di Conte: Inter DAZN, tre gare dei nerazzurri in streaming (anche Torino e Cagliari) ...I rossoneri espugnano il San Paolo grazie a uno straordinario Ibrahimovic e ora la parole scudetto non è un tabù ...