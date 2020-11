Inter, Bastoni: «Rinnovo? Penso a fare bene sul campo, ma la volontà c’è» (Di domenica 22 novembre 2020) Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato della possibilità di estendere il suo contratto con i nerazzurri. Le sue parole sulla questione Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato della possibilità di rinnovare il suo contratto. Le sue parole a DAZN. «Rinnovo? C’è volontà da parte di tutti, io Penso a fare bene sul campo. Perno di Inter e Nazionale? Sicuramente ci sto lavorando, so di essere ancora giovane ma non la prendo come una scusa. Penso a fare bene giorno dopo giorno, provo a fare del mio meglio e sono consapevole di poter migliorare tanto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Alessandro, difensore dell’, ha parlato della possibilità di estendere il suo contratto con i nerazzurri. Le sue parole sulla questione Alessandro, difensore dell’, ha parlato della possibilità di rinnovare il suo contratto. Le sue parole a DAZN. «? C’èda parte di tutti, iosul. Perno die Nazionale? Sicuramente ci sto lavorando, so di essere ancora giovane ma non la prendo come una scusa.giorno dopo giorno, provo adel mio meglio e sono consapevole di poter migliorare tanto». Leggi su Calcionews24.com

