Insulti sessisti su un muro contro il sindaco Alice Parma, la solidarietà: 'Cultura arretrata' (Di domenica 22 novembre 2020) Il sindaco di Santarcangelo Alice Parma è stata vittima di un Insulti sessisti vergati da un vandalo con una bomboletta su un muro del centro storico di Santarcangelo. La scritta in via Celletta ... Leggi su riminitoday (Di domenica 22 novembre 2020) Ildi Santarcangeloè stata vittima di unvergati da un vandalo con una bomboletta su undel centro storico di Santarcangelo. La scritta in via Celletta ...

