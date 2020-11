Influenza, picco previsto per metà gennaio: coinvolgerà 3 milioni di italiani (Di domenica 22 novembre 2020) Il virus dell’Influenza inizierà a circolare un po’ in ritardo rispetto agli anni precedenti, quando a novembre si contavano già circa due milioni di casi, anche grazie alle misure anti-covid. Il picco dell’Influenza quest’anno è previsto per metà gennaio e coinvolgerà circa tre milioni di italiani. Altri tre, invece, quelli previsti fino alla primavera. Il virus quest’anno inizierà a circolare un po’ in ritardo rispetto agli anni precedenti, quando a novembre si contavano già circa due milioni di casi. Le attuali misure preventive per contrastare la pandemia da Covid-19, infatti, potrebbero rivelarsi efficaci anche contro altri tipi di virus, inclusi quelli Influenzali. Secondo i ... Leggi su 2anews (Di domenica 22 novembre 2020) Il virus dell’inizierà a circolare un po’ in ritardo rispetto agli anni precedenti, quando a novembre si contavano già circa duedi casi, anche grazie alle misure anti-covid. Ildell’quest’anno èpercirca tredi. Altri tre, invece, quelli previsti fino alla primavera. Il virus quest’anno inizierà a circolare un po’ in ritardo rispetto agli anni precedenti, quando a novembre si contavano già circa duedi casi. Le attuali misure preventive per contrastare la pandemia da Covid-19, infatti, potrebbero rivelarsi efficaci anche contro altri tipi di virus, inclusi quellili. Secondo i ...

Francesco__78 : @manuscod La famosa terza ondata, sarà semplicemente il picco dell'influenza stagionale. - LetiziaFirenze : Influenza in arrivo, il picco previsto per gennaio: attesi milioni di casi in Italia - Luccaindiretta - stregastregonza : Il CTS: Rischio terza ondata con il picco dell’influenza ( Il Messaggero). Mumble, un po’ schizofrenici, visto che… - annaliagiuli : Covid, Antonelli (Cts): «Rischio terza ondata con il picco dell'influenza» - infoitinterno : Covid, Antonelli (Cts): «Rischio terza ondata con il picco dell'influenza» -

Ultime Notizie dalla rete : Influenza picco Covid, Antonelli (Cts): «Rischio terza ondata con il picco dell'influenza» Il Messaggero CORONAVIRUS: la TWINDEMIC mette PAURA, Doppio Attacco di COVID e Influenza. Il METEO sarà FONDAMENTALE

TWINDEMIC, si teme un doppio attacco di INFLUENZA e COVIDLa pandemia da coronavirus corre senza arrestarsi e continua a diffondersi in tutto il Pianeta. E adesso, con l’avvicinarsi della stagione inve ...

Influenza in arrivo, il picco previsto per gennaio: attesi milioni di casi in Italia

Influenza in arrivo: il picco è previsto per gennaio inoltrato, e sono attesi milioni di casi. I medici di famiglia avvertono: “Il vaccino è fondamentale per aiutarci a identificare e contrastare la p ...

TWINDEMIC, si teme un doppio attacco di INFLUENZA e COVIDLa pandemia da coronavirus corre senza arrestarsi e continua a diffondersi in tutto il Pianeta. E adesso, con l’avvicinarsi della stagione inve ...Influenza in arrivo: il picco è previsto per gennaio inoltrato, e sono attesi milioni di casi. I medici di famiglia avvertono: “Il vaccino è fondamentale per aiutarci a identificare e contrastare la p ...