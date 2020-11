Infettivologo Galli | “Natale? Mi auguro che la lezione estiva sia stata imparata”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 novembre 2020) “Ho giurato a me stesso che avrei parlato del Natale solo per fare gli auguri ai parenti, perché credo che sia compito di qualcun altro metterci la faccia da questo punto di vista. Una cosa è certa. Non possiamo aspettarci di far finta che non sia accaduto nulla“. Così il direttore di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo, intervenuto a ‘Non Stop News’ su Rtl 102.5 in merito al possibile allentamento delle misure in vista del Natale. “Dobbiamo evitare di fare a Natale quello che abbiamo fatto a Ferragosto – ha precisato-. Miche lapesantesiaimparata“. E ancora: “Dalla fine del lockdown ad oggi 12 mila morti causati dal virus, gran parte di questi morti poteva essere evitata con comportamenti responsabili ma anche con ...