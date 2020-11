Infermiera risponde ad un volantino negazionista: «Non venire in ospedale, non ti meriti le nostre cure» (Di domenica 22 novembre 2020) Un’Infermiera di Pescara a fine turno ha trovato sulla sua auto un volantino negazionista del Covid-19. La donna ha deciso di rispondere attraverso un lungo video su Facebook. Michela, questo è il nome della giovane Infermiera di Pescara, ha definito il volantino “uno scempio”. Altri volantini dello stesso tipo sono stati trovati anche affissi all’interno dell’ospedale stesso. Nel testo del foglio si contesta la gravità degli effetti del Covid-19, riportando quattro notizie di cronaca come prova. Armata di pazienza, Michela ha analizzato e risposto a ogni punto del volantino negazionista con la speranza di arrivare all’autore o all’autrice del testo. Leggi anche –> Vaccino Coronavirus, l’Aifa: “E’ sicuro, rispettate tutte le fasi ... Leggi su urbanpost (Di domenica 22 novembre 2020) Un’di Pescara a fine turno ha trovato sulla sua auto undel Covid-19. La donna ha deciso dire attraverso un lungo video su Facebook. Michela, questo è il nome della giovanedi Pescara, ha definito il“uno scempio”. Altri volantini dello stesso tipo sono stati trovati anche affissi all’interno dell’stesso. Nel testo del foglio si contesta la gravità degli effetti del Covid-19, riportando quattro notizie di cronaca come prova. Armata di pazienza, Michela ha analizzato e risposto a ogni punto delcon la speranza di arrivare all’autore o all’autrice del testo. Leggi anche –> Vaccino Coronavirus, l’Aifa: “E’ sicuro, rispettate tutte le fasi ...

