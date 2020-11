Indumenti per i clochard, l’iniziativa solidale di finanzieri e volontari salernitani (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dal salernitano al napoletano gli Indumenti donati ai senzatetto da militari e volontari. È l’iniziativa solidale avviata da un gruppo di militari in servizio presso la Guardia di Finanza – sezione navale di Salerno, il luogotenente Umberto Dell’Angelo, il brigadiere Umberto Guarracino, dal maresciallo dei carabinieri della stazione di Colliano, Mario Gentile, e dall’avvocato, volontario ed ex sindaco della città di Valva, Michele Cuozzo, in favore dei clochard campani. Indumenti nuovi raccolti nei giorni scorsi e consegnati dai militari e dai volontari ieri pomeriggio, presso la sede del Gran Priorato dei Cavalieri dell’Ordine di Malta sita nel centro di Napoli. Ordine di Malta che da anni, attraverso ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dal salernitano al napoletano glidonati ai senzatetto da militari e. Èavviata da un gruppo di militari in servizio presso la Guardia di Finanza – sezione navale di Salerno, il luogotenente Umberto Dell’Angelo, il brigadiere Umberto Guarracino, dal maresciallo dei carabinieri della stazione di Colliano, Mario Gentile, e dall’avvocato,o ed ex sindaco della città di Valva, Michele Cuozzo, in favore deicampani.nuovi raccolti nei giorni scorsi e consegnati dai militari e daiieri pomeriggio, presso la sede del Gran Priorato dei Cavalieri dell’Ordine di Malta sita nel centro di Napoli. Ordine di Malta che da anni, attraverso ...

Sand Wars

La sabbia è parte della nostra quotidianità. È una risorsa preziosa e sfruttata. Il documentario Sand Wars racconta il mondo che ci … Leggi tutto ...

