Inaspettato passo indietro di Salvini sul convegno estivo dei negazionisti: “È stato un errore” (Di domenica 22 novembre 2020) Sono dichiarazioni estremamente interessanti quelle di Salvini nel corso della sua intervista rilasciata nelle ultime ore a SkyTG 24, soprattutto nell’ultimo minuto, con un chiaro messaggio soprattutto ai negazionisti e a coloro che hanno sposato le sue idee estive sul Covid. In molti, probabilmente, ricorderanno il famoso convegno di fine luglio, quello che per intenderci vide protagonista non solo il Segretario della Lega, ma anche Bocelli, che come riportammo a suo tempo fu autore di uno scivolone. La retromarcia di Salvini sul convegno estivo dei negazionisti Cosa ha detto esattamente Salvini sul convegno estivo dei negazionisti che si è tenuto quattro mesi fa? In quel periodo, la curva dei contagi ... Leggi su bufale (Di domenica 22 novembre 2020) Sono dichiarazioni estremamente interessanti quelle dinel corso della sua intervista rilasciata nelle ultime ore a SkyTG 24, soprattutto nell’ultimo minuto, con un chiaro messaggio soprattutto aie a coloro che hanno sposato le sue idee estive sul Covid. In molti, probabilmente, ricorderanno il famosodi fine luglio, quello che per intenderci vide protagonista non solo il Segretario della Lega, ma anche Bocelli, che come riportammo a suo tempo fu autore di uno scivolone. La retromarcia disuldeiCosa ha detto esattamentesuldeiche si è tenuto quattro mesi fa? In quel periodo, la curva dei contagi ...

sjlwia : Sempre sarai Nella tasca a destra in alto. In un passo stanco dentro un salto in alto Che mette i brividi. Sempre s… - dlibyhxmarua : Se fossi ancora qui con me Ti farei vedere io Che la lezione d'amore che mi hai insegnato L'ho imparata bene. Sempr… - CeradiniSandra : @mgiovi_MaiSolo In un passo stanco dentro un salto in alto che mette i brividi , sempre sarai in un sorriso inaspettato ???????? - macciolorenzo : - Ingresso inaspettato di Michele Merlo al Grande Fratello Vip- In realtà i veri fan di Tommy Zorzi sanno che MM h… - harrynastyles1D : @ilaryxsmiles E una canzone di ermal metal poi rifatta anche da fiorella Mannoia. La canzone dice 'Sempre sarai Ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Inaspettato passo Inaspettato passo indietro di Salvini sul convegno estivo dei negazionisti: “È stato un errore” Bufale.net Il Foglio sportivo - il ritratto di Bonanza

A Conte non interessa un trequartista dietro le punte, ma un esercito di soldati da mandare in prima linea spostando tutta la squadra in avanti, provando a realizzare l'insegnamento di Napoleone: occu ...

Diodato su RaiPlay con “Storie di un’altra estate”

MILANO - Esce in esclusiva su RaiPlay dal 29 novembre “Storie di un’altra estate”, una docu-serie nata dalla volontà di raccogliere sensazioni, emozioni, ...

A Conte non interessa un trequartista dietro le punte, ma un esercito di soldati da mandare in prima linea spostando tutta la squadra in avanti, provando a realizzare l'insegnamento di Napoleone: occu ...MILANO - Esce in esclusiva su RaiPlay dal 29 novembre “Storie di un’altra estate”, una docu-serie nata dalla volontà di raccogliere sensazioni, emozioni, ...