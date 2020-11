In Romagna una nuova area nel mare di fronte al Delta del Po (Di domenica 22 novembre 2020) In terra romagnola 31 mila ettari di mare sotto tutela per proteggere tartarughe e delfini. Ci giunge dunque una bella notizia. La notizia è bellissima soprattutto per l’ambiente italiano e comunitario. La Regione Emilia-Romagna ha istituito un nuovo sito di Importanza Comunitaria per la protezione dell’ecosistema marino. Parliamo di un’area posta di fronte al Delta Leggi su periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) In terra romagnola 31 mila ettari disotto tutela per proteggere tartarughe e delfini. Ci giunge dunque una bella notizia. La notizia è bellissima soprattutto per l’ambiente italiano e comunitario. La Regione Emilia-ha istituito un nuovo sito di Importanza Comunitaria per la protezione dell’ecosistema marino. Parliamo di un’posta dial

arcupede : @eziamor @SensoDiNausea Io sono in Emilia, Emilia Romagna è la regione, comunque so anche fare tortelli verdi, cap… - KmainstreamFuc : RT @Mirkosway74: Date pure una controllata alle ultime regionali della Toscana e dell'Emilia Romagna? - arcupede : @eziamor @SensoDiNausea veramente io abito in Emilia Romagna, ma ho una madre di origini ciociare - Mirkosway74 : Date pure una controllata alle ultime regionali della Toscana e dell'Emilia Romagna? - nenciafi : RT @FlorenceTV_: Torniamo a volare sulle #viediDante! Oggi vi mostriamo una selezione di pievi e abbazie disseminate tra Toscana e Romagna,… -