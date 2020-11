In Olanda abbattuti 190 mila polli per influenza aviaria (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - L'AJA, 22 NOV - Le autorità olandesi hanno abbattuto circa 190mila polli in seguito a focolai di influenza aviaria in almeno due allevamenti. Lo ha comunicato il ministero olandese dell'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - L'AJA, 22 NOV - Le autorità olandesi hanno abbattuto circa 190in seguito a focolai diin almeno due allevamenti. Lo ha comunicato il ministero olandese dell'...

eccapecca : In Olanda abbattuti polli con aviaria. Altre cose ne abbiamo? - GiaPettinelli : In Olanda abbattuti 190 mila polli per influenza aviaria - Ultima Ora - ANSA - iconanews : In Olanda abbattuti 190 mila polli per influenza aviaria -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda abbattuti In Olanda abbattuti 190 mila polli per influenza aviaria - Ultima Ora Agenzia ANSA In Olanda abbattuti 190 mila polli per influenza aviaria

(ANSA) – L’AJA, 22 NOV – Le autorità olandesi hanno abbattuto circa 190mila polli in seguito a focolai di influenza aviaria in almeno due allevamenti. Lo ha comunicato il ministero olandese ...

Stati Uniti, Olanda e Italia uniti per il murale verde LGBT

First green mural paying homage to LGBT movement inaugurated in Rome on wall courtesy of Armellini State Industrial Technical Institute.

(ANSA) – L’AJA, 22 NOV – Le autorità olandesi hanno abbattuto circa 190mila polli in seguito a focolai di influenza aviaria in almeno due allevamenti. Lo ha comunicato il ministero olandese ...First green mural paying homage to LGBT movement inaugurated in Rome on wall courtesy of Armellini State Industrial Technical Institute.