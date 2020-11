In Nba a soli 19 anni, la favola del giovane talento italiano Niccolò Mannion (Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 21 nov – Il giovane Niccolò Mannion a soli 19 anni di età sarà il più giovane cestista italiano di sempre a calcare i parquet della Nba, il campionato professionistico americano considerato da tutti come il più prestigioso al mondo. In occasione del recente ‘draft’ (evento annuale della Nba nel quale le squadre possono scegliere nuovi giocatori provenienti da college o campionati stranieri) è stato scelto per 48esimo dalla franchigia dei Golden State Warriors. talento italiano Niccolò è figlio d’arte, suo padre Pace ha disputato sei campionati in Nba (l’esordio con la maglia dei Golden State Warriors proprio come il figlio) prima di approdare in Italia nel 1989 a Cantù, dove è protagonista di quattro stagioni ad ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 21 nov – Ilon a19di età sarà il piùcestistadi sempre a calcare i parquet della Nba, il campionato professionistico americano considerato da tutti come il più prestigioso al mondo. In occasione del recente ‘draft’ (evento annuale della Nba nel quale le squadre possono scegliere nuovi giocatori provenienti da college o campionati stranieri) è stato scelto per 48esimo dalla franchigia dei Golden State Warriors.è figlio d’arte, suo padre Pace ha disputato sei campionati in Nba (l’esordio con la maglia dei Golden State Warriors proprio come il figlio) prima di approdare in Italia nel 1989 a Cantù, dove è protagonista di quattro stagioni ad ...

IlPrimatoN : Niccolò Mannion è l'astro nascente del basket. Con la nazionale italiana ha esordito a soli 17 anni e 3 mesi - CescoGallo : Quanto alla scelta di #Gallinari, quelli che lo sostengono “Siete ipocriti, volevo vedere voi al posto suo a guadag… - francescomec : Sul mio blog parlo di @ShamsCharania che a soli 26 anni è uno dei reporter di punta in #NBA. La sua è una storia am… - Basketcaffe : #NBA - Per @ShamsCharania i #Raptors non saranno i soli a parlare con Fred #VanVleet. Il free agent infatti ha in p… - bball_evo : NBA ???? - Golden State corre ai ripari con Kelly Oubre Jr. ma è una mazzata sul Salary Cap! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba soli In Nba a soli 19 anni, la favola del giovane talento italiano Niccolò Mannion Il Primato Nazionale Mercato NBA, Robin Lopez firma con i Washington Wizards

Robin Lopez sarà un nuovo giocatore dei Washington Wizards. Il lungo, solo qualche giorno fa, aveva declinato la sua player option con i Milwaukee Bucks rendendosi di fatto un free agent a tutti gli e ...

Nico Mannion, primo senese nel regno Nba

Selezionato l’altra notte dai Golden State, la squadra di Steph Curry. Nato alle Scotte il 14 marzo 2001, suo padre Pace giocò nella Virtus ...

Robin Lopez sarà un nuovo giocatore dei Washington Wizards. Il lungo, solo qualche giorno fa, aveva declinato la sua player option con i Milwaukee Bucks rendendosi di fatto un free agent a tutti gli e ...Selezionato l’altra notte dai Golden State, la squadra di Steph Curry. Nato alle Scotte il 14 marzo 2001, suo padre Pace giocò nella Virtus ...