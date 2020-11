In Guatemala i manifestanti antigovernativi hanno incendiato il palazzo del Parlamento (Di domenica 22 novembre 2020) Sabato alcune parti del palazzo del Parlamento del Guatemala, a Città del Guatemala, sono state vandalizzate e incendiate dai manifestanti antigovernativi che da giorni protestano contro la legge di bilancio approvata mercoledì. Non ci sono stati feriti – il palazzo Leggi su ilpost (Di domenica 22 novembre 2020) Sabato alcune parti deldeldel, a Città del, sono state vandalizzate e incendiate daiche da giorni protestano contro la legge di bilancio approvata mercoledì. Non ci sono stati feriti – il

ilpost : In Guatemala i manifestanti antigovernativi hanno incendiato il palazzo del Parlamento - Barbara68545184 : RT @ilpost: In Guatemala i manifestanti antigovernativi hanno incendiato il palazzo del Parlamento - Italia_Notizie : Guatemala, manifestanti assaltano il Parlamento e gli danno fuoco - eudaimonia00_ : RT @ilpost: In Guatemala i manifestanti antigovernativi hanno incendiato il palazzo del Parlamento - peppe844 : RT @ilpost: In Guatemala i manifestanti antigovernativi hanno incendiato il palazzo del Parlamento -

Ultime Notizie dalla rete : Guatemala manifestanti Guatemala, manifestanti all'assalto danno fuoco al palazzo del Congresso -Video e foto Sputnik Italia Guatemala: proteste contro il presidente, incendiato Parlamento

Centinaia di manifestanti hanno dato alle fiamme un'ala del parlamento per chiedere le dimissioni del presidente conservatore Alejandro Giammattei, dopo l'approvazione di una legge finanziaria che ha ...

Guatemala: I manifestanti hanno appiccato il fuoco al palazzo del Parlamento

Migliaia di persone si riuniscono sabato nella piazza principale di Città del Guatemala per la più grande manifestazione fino ad oggi.

Centinaia di manifestanti hanno dato alle fiamme un'ala del parlamento per chiedere le dimissioni del presidente conservatore Alejandro Giammattei, dopo l'approvazione di una legge finanziaria che ha ...Migliaia di persone si riuniscono sabato nella piazza principale di Città del Guatemala per la più grande manifestazione fino ad oggi.