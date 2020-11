In arrivo 2 nuovi Dpcm: ecco come passeremo il Natale e il Capodanno (Di domenica 22 novembre 2020) Il governo sta pensando incessantemente a come evitare che Il Natale e il Capodanno diventino occasioni di assembramento.Natale sì, Capodanno no, Epifania forse. C’è ancora molta confusione intorno alle prossime feste, come se fossero l’unico pensiero degli italiani. Il Governo sta lavorando alacremente per fare in modo che le feste tradizionali non diventino occasione di assembramento. Le idee sono ancora un pò confuse: si vogliono aiutare i commercianti e agevolare chi intende acquistare doni, ma si chiede di non giocare a tombola in casa in più di sei persone. Un consiglio più che un divieto, perché facciamo fatica che poliziotti magari con la barba di Babbo Natale passeranno la viglia a controllare le case degli italiani a scoprire il ‘settimo ... Leggi su chenews (Di domenica 22 novembre 2020) Il governo sta pensando incessantemente aevitare che Ile ildiventino occasioni di assembramento.sì,no, Epifania forse. C’è ancora molta confusione intorno alle prossime feste,se fossero l’unico pensiero degli italiani. Il Governo sta lavorando alacremente per fare in modo che le feste tradizionali non diventino occasione di assembramento. Le idee sono ancora un pò confuse: si vogliono aiutare i commercianti e agevolare chi intende acquistare doni, ma si chiede di non giocare a tombola in casa in più di sei persone. Un consiglio più che un divieto, perché facciamo fatica che poliziotti magari con la barba di Babbopasseranno la viglia a controllare le case degli italiani a scoprire il ‘settimo ...

Tutti dovranno cercare di prendere il buono, le energie positive. Questo aspetto è sempre essenziale. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il 2021 saranno soprattutto i nati sotto i segni d’aria a rius ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di domenica 22 novembre. Nel bollettino di ieri 34.767 nuovi casi di Coronavirus e 692 morti. Approvato il testo che finanzia nu ...

