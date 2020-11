Ilary Blasi e Francesco Totti: dopo il Covid, una domenica in famiglia (Di domenica 22 novembre 2020) Finalmente liberi e in salute dopo aver finalmente sconfitto il Covid-19 pochi giorni fa, Francesco Totti e Ilary Blasi si concedono una domenica insieme da trascorrere con la famiglia. Qualche settimana fa è stato reso noto che Francesco Totti e Ilary Blasi, sono stati contagiati dal Coronavirus. Probabilmente il celebre calciatore è stato contagiato a sua volta dal padre, tristemente passato a miglior vita dopo dieci giorni di ricovero. Due giorni fa, Totti e Ilary hanno annunciato di essere finalmente usciti fuori da questa brutta malattia. Leggi anche Francesco Totti guarito dal ... Leggi su 361magazine (Di domenica 22 novembre 2020) Finalmente liberi e in saluteaver finalmente sconfitto il-19 pochi giorni fa,si concedono unainsieme da trascorrere con la. Qualche settimana fa è stato reso noto che, sono stati contagiati dal Coronavirus. Probabilmente il celebre calciatore è stato contagiato a sua volta dal padre, tristemente passato a miglior vitadieci giorni di ricovero. Due giorni fa,hanno annunciato di essere finalmente usciti fuori da questa brutta malattia. Leggi ancheguarito dal ...

Mediagol : #Video Totti, il Pupone e Ilary Blasi come Sandra e Raimondo: lui rema, lei lo prende in giro - matteo9292 : @teresaxdxd Io mi ricordo solo di Ilary Blasi che scambiava Francesco con Stefano - unbelrumore : RT @_Alessio_88: Ogni tanto vedo questo video e piango se penso che quello che leccava il cul0 a C0r0n4 ora sta al posto di Ilary Blasi #GF… - salsadisoia90 : RT @trash_italiano: ILARY BLASI SCAZZATISSIMA. LA AMO. #GFVIP - plaidoyer : Tra Ilary Blasi, Barbara d'Urso, Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini chi preferite come conduttore del #gf e #gfvip? -