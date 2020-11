Ilary Blasi diventa zia | la sorella Melory annuncia la sua prima gravidanza su Instagram

Leggi su dilei

(Di domenica 22 novembre 2020)zia: suaè incinta, e l’annuncio arriva attraverso un post pubblicato su. Classe 1990,ha trent’anni ed è la più piccola delle tre sorelledi lei infatti è nata Silvia, la primogenita della famiglia, e poi. A differenza di sua, la più piccola di casanon fa parte del mondo dello spettacolo. Così come recita la sua biografia suvive a Roma ed è un’ortottista e assistente di oftalmogia, in parole povere una professionista nel campo sanitario degli studi visivi. Nonostante non faccia ...