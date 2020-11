Il video anti-italiano del rapper clandestino: pronto a mozzare teste (Di domenica 22 novembre 2020) Chiara Giannini Indagini sull'algerino Daniel Rouge, girato nel Centro di Monastir, sbarcato ad agosto Vengono in Italia come clandestini e poi girano video in cui simulano di mozzare la testa a qualcuno, come fanno i tagliagole radicalizzati. Succede nel centro di prima accoglienza di Monastir, in Sardegna, dove il rapper Daniel Rouge, algerino arrivato ad agosto su un barcone dalle coste del Nord Africa, ha girato un filmato, assieme ad altri suoi connazionali, in cui si vede chiaramente la struttura e in cui i messaggi e le allusioni appaiono più che chiare. Nel testo della canzone rap l'aspirante artista racconta la condizione di vita disagiata di chi arriva in Italia, usando termini tipici delle Banlieu e dei quartieri degradati di certe città a maggioranza araba. In una scena si simula anche lo spaccio di droga. ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Chiara Giannini Indagini sull'algerino Daniel Rouge, girato nel Centro di Monastir, sbarcato ad agosto Vengono in Italia come clandestini e poi giranoin cui simulano dila testa a qualcuno, come fanno i tagliagole radicalizzati. Succede nel centro di prima accoglienza di Monastir, in Sardegna, dove ilDaniel Rouge, algerino arrivato ad agosto su un barcone dalle coste del Nord Africa, ha girato un filmato, assieme ad altri suoi connazionali, in cui si vede chiaramente la struttura e in cui i messaggi e le allusioni appaiono più che chiare. Nel testo della canzone rap l'aspirante artista racconta la condizione di vita disagiata di chi arriva in Italia, usando termini tipici delle Banlieu e dei quartieri degradati di certe città a maggioranza araba. In una scena si simula anche lo spaccio di droga. ...

Bevono disinfettante anti Covid perchè l'alcol è finito: 7 morti

In Russia sette persone sono morte dopo aver bevuto un disinfettante anti-covid. E’ accaduto nel distretto di Tattinskij, nella Jacuzia. Giovedì sera nel corso di una festa, i ragazzi hanno deciso di ...

Russia, bevono disinfettante anti Covid perchè l’alcol è finito: 7 morti

