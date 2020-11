Il tweet della Raggi «lo stadio si fa» mentre pignoravano i terreni di Tor di Valle (Di domenica 22 novembre 2020) Lo stadio si fa. E sarà a Tor di Valle. Così scriveva su twitter Virginia Raggi il 5 febbraio del 2019. Peccato per la prima cittadina della capitale che proprio in quei giorni, circa 20 giorni prima, era stato avviata la procedura giudiziaria che si è conclusa con i terreni pignorati Tor di Valle. Insomma, dopo anni e anni di trattative, progetti (modificati più volte in base all’amministrazione) e soldi spesi, lo stadio della Roma non si potrà più fare nella zona designata. E ora si prova ad andare avanti tra le ipotesi di uno stadio Flaminio da rinnovare, un nuovo impianto di proprietà nella zona di Tor Vergata o la tentazione di mantenere lo status quo. LEGGI ANCHE > Si scrive Dazn, si legge «errore 10-000-000» Il documento ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 22 novembre 2020) Losi fa. E sarà a Tor di. Così scriveva su twitter Virginiail 5 febbraio del 2019. Peccato per la prima cittadinacapitale che proprio in quei giorni, circa 20 giorni prima, era stato avviata la procedura giudiziaria che si è conclusa con ipignorati Tor di. Insomma, dopo anni e anni di trattative, progetti (modificati più volte in base all’amministrazione) e soldi spesi, loRoma non si potrà più fare nella zona designata. E ora si prova ad andare avanti tra le ipotesi di unoFlaminio da rinnovare, un nuovo impianto di proprietà nella zona di Tor Vergata o la tentazione di mantenere lo status quo. LEGGI ANCHE > Si scrive Dazn, si legge «errore 10-000-000» Il documento ...

