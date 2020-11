Il terribile infortunio di Piqué (VIDEO) (Di domenica 22 novembre 2020) Gerard Piqué, difensore del Barcellona, si è infortunato durante la partita contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano a causa di un fortuito scontro di gioco con Correa. Per il centrale si teme un lungo stop per il problema al ginocchio destro.caption id="attachment 1054345" align="alignnone" width="594" Gerard Pique (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) Gerard, difensore del Barcellona, si è infortunato durante la partita contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano a causa di un fortuito scontro di gioco con Correa. Per il centrale si teme un lungo stop per il problema al ginocchio destro.caption id="attachment 1054345" align="alignnone" width="594" Gerard Pique (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

