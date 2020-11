Il terremoto del 1980 e la pandemia del 2020 | la lezione della Storia che non dobbiamo dimenticare

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 22 novembre 2020) Io non c’ero. Non c’ero alle ore 19:35 del 23 novembre del. Non l’ho sentito. Sono nato qualche mese dopo, nel febbraio del 1981, ma per tutta la mia vita è come se in quel maledetto giorno di novembre ci fossi stato anche io. Da sempre viviamo con quel ricordo, con quelle immagini di morte e devastazione attaccate alle paretimoria collettiva. Anche chi non c’era sente sua quella memoria. Anche chi è venuto al mondo dopo, come me, sa che quei 90 secondi di paura hanno cambiato per sempre la vita di chi ha visto la propria casa crollare e insieme ad essa tutta una vita di certezze, sudore, sacrifici, sangue e lacrime. Da sempre noi che viviamo in quel cratere, così come in tutta Italia, viviamo con la paura addosso. Ogni piccolo sussultoterra abbiamo i terrore che possa essere solo l’inizio di una drammatica sequenza ...