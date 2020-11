Il racconto di Aja | la madre ragazzina che ha visto morire suo figlio dal barcone La risposta a chi dice che sarebbe colpa sua – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 22 novembre 2020) «I nostri occhi non siano i soli a vedere». Così, solo 10 giorni fa la Ong spagnola Open Arms pubblicava ildove venivano mostrate le operazione di soccorso di 118 persone, di cui 12 donne e due neonati, dopo il naufragio di un’imbarcazione davanti alle coste della Libia. Unin cui si sentono distintamente le urla di una giovane donna, Aja, e del «pianto disperato di unaalla ricerca del suo bambino di sei mesi, in mezzo al caos. Lo abbiamo recuperato dal mare in arresto respiratorio, portato a bordo, ma qualche ora dopo il suo corpicino non ha resistito. Lei è ladi Joseph». Adesso Aja, da poco divenuta maggiorenne, è ospite del centro di accoglienza di Lampedusa e ha raccontato la propria storia e cosa è successo durante il naufragio dello scorso 11 novembre (su cui la procura di Agrigento ...