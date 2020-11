Il punto sulla Serie A: Sassuolo capolista, male la Fiorentina (Di domenica 22 novembre 2020) Termina il pomeriggio di Serie A in attesa del posticipo. Sassuolo attuale capolista, cambia l’allenatore ma non la Fiorentina, colpo Bologna Cala il sipario sull’ottava giornata di Serie A, in attesa soltanto del posticipo tra Napoli-Milan. Conferme e soprese in questa domenica di calcio. Fiorentina-Benevento 0-1 Marcatori: Improta 52? Nel lunch match la Viola conferma il suo periodo negativo. Non basta per ora il cambio di allenatore per dare una marcia in più. Possesso palla molto sterile con poche conclusioni verso Montipò, bravo a disinnescarle. La Fiorentina vede le streghe e subisce la rete di Improta. Il Benevento tiene bene le linee e non si scopre. Ottimo risultato per Inzaghi, che naviga in una mare per ora calmo. Hellas Verona-Sassuolo ... Leggi su zon (Di domenica 22 novembre 2020) Termina il pomeriggio diA in attesa del posticipo.attuale, cambia l’allenatore ma non la, colpo Bologna Cala il sipario sull’ottava giornata diA, in attesa soltanto del posticipo tra Napoli-Milan. Conferme e soprese in questa domenica di calcio.-Benevento 0-1 Marcatori: Improta 52? Nel lunch match la Viola conferma il suo periodo negativo. Non basta per ora il cambio di allenatore per dare una marcia in più. Possesso palla molto sterile con poche conclusioni verso Montipò, bravo a disinnescarle. Lavede le streghe e subisce la rete di Improta. Il Benevento tiene bene le linee e non si scopre. Ottimo risultato per Inzaghi, che naviga in una mare per ora calmo. Hellas Verona-...

Ultime Notizie dalla rete : punto sulla Il sindaco Miccichè fa il punto sulla situazione dei contagi ad Agrigento -VIDEO AgrigentoOGGi.it De Luca contro Zaia: « Non fate come lui o rischiate di farvi male. E quei tamponi sono validi?»

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca è intervenuto in diretta Facebook per gli aggiornamenti sulla situazione Covid in Campania e non ha perso l'occasione per attaccare ...

Scuola, piano del governo (Azzolina in testa) per riaprirla a dicembre: occhi al nuovo dpcm

Fare presto. È la parola d'ordine del governo, in testa la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, affinché gli studenti tornino tra i banchi di scuola nel 2020, senza ...

