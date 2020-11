Il prezzo dei vaccini per il covid: Moderna, Pfizer e Sputnik V (Di domenica 22 novembre 2020) Il prezzo del vaccino russo Sputnik V costerà meno degli altri vaccini Pfizer e Moderna. Non hanno ancora annunciato un valore preciso perché verrà ufficializzato la prossima settimana, ma si legge questa informazione nell’account ufficiale su Twitter, @Sputnikvaccine. “Traducendo nel gergo farmaceutico: il prezzo annunciato di Pfizer di $ 19,50 e Moderna di $ 25- $ 37 per dose; significa in realtà il loro prezzo sarà di $ 39 e $ 50- $ 74 a persona; per i vaccini Pfizer, Sputnik V e Moderna sono necessarie due dosi a persona; il prezzo dello Sputnik V sarà molto più basso.“ Il vaccino è stato prodotto dal ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 22 novembre 2020) Ildel vaccino russoV costerà meno degli altri. Non hanno ancora annunciato un valore preciso perché verrà ufficializzato la prossima settimana, ma si legge questa informazione nell’account ufficiale su Twitter, @vaccine. “Traducendo nel gergo farmaceutico: ilannunciato didi $ 19,50 edi $ 25- $ 37 per dose; significa in realtà il lorosarà di $ 39 e $ 50- $ 74 a persona; per iV esono necessarie due dosi a persona; ildelloV sarà molto più basso.“ Il vaccino è stato prodotto dal ...

