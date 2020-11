Il piano del Governo per il Natale: Italia zona gialla, ma riaperture e spostamenti limitati (Di domenica 22 novembre 2020) Il Governo ha un piano per il Natale, che prevede un allentamento di alcune misure attualmente in vigore con un Dpcm che dovrebbe essere varato il prossimo 3 dicembre. Ma c’è di più: se la curva del contagio dovesse confermare i segnali di miglioramento dell’ultimo periodo, in vista del Natale tutte le regioni Italiane potrebbero passare in fascia gialla, ovvero quella con le restrizioni più blande. Il dato particolarmente positivo del bollettino di ieri riguarda le terapie intensive: solo 10 ingressi in più. A questo si aggiunge un indice Rt in calo un po’ ovunque. Ecco perché l’esecutivo è pronto ad allentare le restrizioni, con la speranza anche di risollevare alcune attività economiche in vista del Natale. Non sarà però un “liberi tutti”, e diversi divieti ... Leggi su tpi (Di domenica 22 novembre 2020) Ilha unper il, che prevede un allentamento di alcune misure attualmente in vigore con un Dpcm che dovrebbe essere varato il prossimo 3 dicembre. Ma c’è di più: se la curva del contagio dovesse confermare i segnali di miglioramento dell’ultimo periodo, in vista deltutte le regionine potrebbero passare in fascia, ovvero quella con le restrizioni più blande. Il dato particolarmente positivo del bollettino di ieri riguarda le terapie intensive: solo 10 ingressi in più. A questo si aggiunge un indice Rt in calo un po’ ovunque. Ecco perché l’esecutivo è pronto ad allentare le restrizioni, con la speranza anche di risollevare alcune attività economiche in vista del. Non sarà però un “liberi tutti”, e diversi divieti ...

Ultime Notizie dalla rete : piano del Capodanno con il coprifuoco, il piano del governo per blindare il Natale Il Messaggero Una mamma crea il «tablet sospeso» per gli studenti senza un computer

Grande risposta all’iniziativa di Eugenia Di Leva lanciata su Facebook: dare un pc agli studenti di famiglie in difficoltà. Pioggia di donazioni e riparazioni gratis. Motivo del successo? «I bonus sco ...

Modena Le Partite Iva disperate tornano in piazza: «Un Piano Marshall per poter sopravvivere»

Con i ristoratori in testa, trecento piccoli e medi imprenditori in piazza Grande «I ristori non ci sono e comunque non bastano. Il Governo ci deve ascoltare» ...

