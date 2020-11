Il ministro Speranza: “Misure stanno dando primi effetti, ma situazione è sempre seria. Ancora molta pressione su Terapie intensive” (Di domenica 22 novembre 2020) La situazione è seria anche se definisce la discesa della curva del contagio come “incoraggiante“. Predica cautela il ministro Roberto Speranza nel giorno un cui si certificano 13mila contagi in meno rispetto alla settimana precedente. “La situazione è molto seria e non può assolutamente essere sottovalutata. Abbiamo quantità di nuovi casi altissime e decessi che devono fare riflettere. Da due settimane le tendenze sono in controtendenza, l’Rt nelle ultime due settimane è sceso e i nostri tecnici pensano che potrà Ancora scendere nei prossimi giorni. Questo significa che le misure stanno dando i primi effetti. Sono i primissimi effetti e non sono sufficienti. Bisogna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Laanche se definisce la discesa della curva del contagio come “incoraggiante“. Predica cautela ilRobertonel giorno un cui si certificano 13mila contagi in meno rispetto alla settimana precedente. “Laè moltoe non può assolutamente essere sottovalutata. Abbiamo quantità di nuovi casi altissime e decessi che devono fare riflettere. Da due settimane le tendenze sono in controtendenza, l’Rt nelle ultime due settimane è sceso e i nostri tecnici pensano che potràscendere nei prossimi giorni. Questo significa che le misure. Sono issimie non sono sufficienti. Bisogna ...

Radicali : ???? VINCONO GLI EUROPEISTI, IL CREMLINO S'ALLONTANA Maia Sandu, già primo ministro è la nuova presidente della… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza. Passano in area rossa Campania e Toscana e in are… - giuslagana : @Arturo_Parisi C'è di peggio. Ho appena ascoltato il Ministro Speranza intervistato da Fabuo Fazio e stanno ancora pensando! - iljoker15 : L'ultima volta ve lo ricordate? Era il gennaio scorso: “Siamo prontissimi, continuiamo costantemente a aggiornarci… - BallettiRoberto : RT @Bluefidel47: Il ministro della salute Speranza, annuncia l'avvio di una grande campagna di Vaccinazione per prossimo gennaio. Vedr… -