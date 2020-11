Il ministro della Salute: "Il vaccino? Partiamo su base volontaria, poi valuteremo" (Di domenica 22 novembre 2020) Roberto Speranza invita alla prudenza: "La situazione è ancora seria, non possiamo abbassare la guardia". Nel pomeriggio monito del Cts: "Controlli e sanzioni per lo shopping di Natale altrimenti terza ondata a gennaio. Riaprire le scuole è la priorità" Leggi su repubblica (Di domenica 22 novembre 2020) Roberto Speranza invita alla prudenza: "La situazione è ancora seria, non possiamo abbassare la guardia". Nel pomeriggio monito del Cts: "Controlli e sanzioni per lo shopping di Natale altrimenti terza ondata a gennaio. Riaprire le scuole è la priorità"

