Il maltempo non dà tregua: crolla ponte nel crotonese (Di domenica 22 novembre 2020) Il maltempo non dà tregua. E ai disagi di ieri a seguito del nubifragio in Calabria, se ne aggiungono altri. Questa mattina, infatti, a Melissa (Crotone) un ponte è crollato in seguito alle incessanti piogge delle ultime ore. Nessuna persona risulta coinvolta. Intanto il personale dell’Anas è al lavoro da sabato mattina per ripristinare le condizioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 22 novembre 2020) Ilnon dà. E ai disagi di ieri a seguito del nubifragio in Calabria, se ne aggiungono altri. Questa mattina, infatti, a Melissa (Crotone) unto in seguito alle incessanti piogge delle ultime ore. Nessuna persona risulta coinvolta. Intanto il personale dell’Anas è al lavoro da sabato mattina per ripristinare le condizioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

DPCgov : ?? #Maltempo in #Calabria: Manteniamo alta l’attenzione. Condividi queste semplici azioni per non correre rischi. È… - Corriere : Aereo della Lazio, primo volo da dimenticare: giocatori terrorizzati e niente rientro (per il maltempo) - msgelmini : Un forte abbraccio alla città di #Crotone devastata dal maltempo. Strade allagate, persone bloccate in auto, case e… - serpicofra : Maltempo al Sud, crolla un ponte nel Crotonese - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Crolla un ponte a Melissa, in provincia di #Crotone, non ci sono feriti #maltempo #ANSA -