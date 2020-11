‘Il libraio di notte’ | dodici metri quadri di magia alle pendici dei monti abruzzesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) Popoli non è solo il plurale di un sostantivo. Popoli è anche un paese. Dove si trova Popoli? Probabilmente nessuno di voi lo sa. E non lo sapevo nemmeno io prima di incontrare Paolo Fiorucci e la sua meravigliosa storia di resistenza letteraria. Popoli si trova in Abruzzo, in provincia di Pescara. Nell’entroterra che continua a perdere abitanti. Un meraviglioso borgo a ridosso delle montagne. Qui, dove la gente spesso scappa verso la città, Paolo Fiorucci ha deciso di aprire una libreria. Paolo ma sei sicuro? Ha senso? Chi legge a due passi dal Parco Naturale Regionale Sirente-Velino? Paolo non è scappato dalla sua terra, non ha strappato le sue radici: è rimasto e ha deciso di animare la sua provincia. In via Cavour 23 ha aperto una libreria. O meglio, 12dicon insegna in legno come le vecchie botteghe. La sua ...