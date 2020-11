Il Lato Positivo: Julia Stiles è rimasta "sconvolta" da David O. Russell (Di domenica 22 novembre 2020) L'attrice de Il Lato Positivo, Julia Stiles ha ammesso di aver trovato scioccanti alcuni modi di fare del regista David O. Russell ai tempi delle riprese del film. Julia Stiles, tra gli interpreti de Il Lato Positivo, ha parLato della sua esperienza sul set con David O. Russell durante le riprese del film, ammettendo di essere rimasta sconvolta da alcune "abitudini" del regista. Nel corso degli anni non sono mancate testimonianze di attori riguardo la loro esperienza lavorativa con David O. Russell, il cui atteggiamento sul set risulterebbe spesso eccessivo. Ai tempi de Le strane coincidenze della ... Leggi su movieplayer (Di domenica 22 novembre 2020) L'attrice de Ilha ammesso di aver trovato scioccanti alcuni modi di fare del registaO.ai tempi delle riprese del film., tra gli interpreti de Il, ha pardella sua esperienza sul set conO.durante le riprese del film, ammettendo di essereda alcune "abitudini" del regista. Nel corso degli anni non sono mancate testimonianze di attori riguardo la loro esperienza lavorativa conO., il cui atteggiamento sul set risulterebbe spesso eccessivo. Ai tempi de Le strane coincidenze della ...

