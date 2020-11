Il governo studia il nuovo dpcm anti Coronavirus per il periodo delle feste

geocorsi : Aiuto alle partite Iva, il governo studia un rinvio del tax day - l_angiolini : il rinvio non é aiuto ma accanimento terapeutico! Aiuto alle partite Iva, il governo studia un rinvio del tax day… - _DAGOSPIA_ : IL GOVERNO STUDIA UN RINVIO DEL TAX DAY CON UN AIUTO PARTICOLARE ALLE PARTITE IVA - LE MISURE… - ILOVEPACALCIO : Repubblica: 'Aiuto alle partite Iva, il governo studia un rinvio del tax day' - angiuoniluigi : RT @giusmo1: Aiuto alle partite Iva, il governo studia un rinvio del tax day -

Ultime Notizie dalla rete : governo studia

la Repubblica

Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che l’esposizione al ... Leggi anche: Il disastro ambientale in Kamchatka Dal 2008 a oggi il governo francese ha periodicamente destinato fondi per bonificare ...Agli acquisti di Natale non si può rinunciare. Non tanto per il valore in sé di un regalo sotto l’albero, quanto per l’impatto economico che lo shopping natalizio ha ...