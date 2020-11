Il Governo pensa a cashback per Natale: rimborsi fino a 150 euro (Di domenica 22 novembre 2020) Il Governo potrebbe incentivare le spese degli italiani per Natale tramite un cashback. Il rimborso sarà del 10% fino ad un massimo di 150 euro. La misura dovrebbe essere pronta a inizio di dicembre. In vista del Natale, per fronteggiare la crisi economica legata all’emergenza Coronavirus, il Governo intende emanare un cashback speciale. In base alle L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 22 novembre 2020) Ilpotrebbe incentivare le spese degli italiani pertramite un. Il rimborso sarà del 10%ad un massimo di 150. La misura dovrebbe essere pronta a inizio di dicembre. In vista del, per fronteggiare la crisi economica legata all’emergenza Coronavirus, ilintende emanare unspeciale. In base alle L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

TizianaFerrario : e quando non collaborano non va bene,e quando collaborano si polemizza. Ma se in tempo di pandemia finalmente Berlu… - msgelmini : Chi pensa a trattative sottobanco resterà deluso: lo ha detto il presidente @berlusconi e nessuno (a destra come a… - DadoneFabiana : Sanità, scuola, comuni: proviamo a difendere il Paese in questa guerra non decisa dal Governo o da chi combatte ogn… - tempoweb : Shopping delle feste, il governo pensa al cashback di Natale #cashback #dicembre - seb5113910 : RT @Ingestibile79: Una polemica strumentale. 6 miliardi li mette il governo, 200 miliardi ce li regala LEuropa e al resto ci pensa l'atto d… -