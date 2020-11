Il governo lavora a un extra cashback di Natale da 150 euro: cos’è e come funziona (Di domenica 22 novembre 2020) Il governo sta lavorando a un nuovo bonus rimborso del 10 per cento, fino a un massimo di 150 euro, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre. Ecco come funzionerà Leggi su corriere (Di domenica 22 novembre 2020) Ilstando a un nuovo bonus rimborso del 10 per cento, fino a un massimo di 150, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre. Eccofunzionerà

Antonio98854326 : @ManfrediPotenti Le. Scarpe l'ufficio delle entrate c'è le fa per colpa della politica attuata da tutti voi chi e i… - kadreg1 : @Corriere Il governo lavora? Per me fa solo casino. - Ernesto29296958 : RT @antonio_bordin: Mentre l’Italia che lavora davvero, quella del privato, delle imprese e delle partite iva, è alla fame, il governo vara… - Corriere : Il governo lavora a un extra cashback di Natale da 150 euro: ecco cos’è e come funziona - perrero_s : RT @UltimoUMC: Da una parte #conte #Governo e #Morra che praticano il dominio sulla #Calabria e il vilipendio dei caduti come #JoleSantelli… -

Ultime Notizie dalla rete : governo lavora Coronavirus, il Governo lavora al Dpcm sulle regole per il Natale: verso riaperture di negozi e ristoranti Il Sole 24 ORE Natale, il governo valuta nuove misure per le festività

Tutto dipenderà dall’andamento dell’epidemia, ma l’esecutivo sta lavorando a un piano per permettere agli italiani di festeggiare il Natale con i parenti più stretti, possibili interventi sugli sposta ...

Fisco, Castelli annuncia la rivoluzione: "Via tutte le piccole tasse"

Ma anche abolendo tutte quelle piccole tasse che infastidiscono solo i cittadini e non portano nulla". Quello su cui il Governo si appresta a lavorare sul fronte del fisco "è un lavoro di riforma e ...

