Il governo lavora a un extra cashback di Natale da 150 euro: cos’è e come funziona (Di domenica 22 novembre 2020) Il governo sta lavorando a un nuovo bonus rimborso del 10 per cento, fino a un massimo di 150 euro, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre. Ecco come funzionerà Leggi su corriere (Di domenica 22 novembre 2020) Ilstando a un nuovo bonus rimborso del 10 per cento, fino a un massimo di 150, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre. Eccofunzionerà

sscalcionapoli1 : Il Governo lavora ad un extra cashback di Natale, rimborso del 10% fino a 150 euro #Covid - luglio1972 : @RadioSavana Il governo sarà felice del suo risultato raggiunto,,il governo italiano lavora per questo - GiancarloChimie : @AzzurraBarbuto sempre detto io che il governo non lavora x gli italiani - PetroneIvan : RT @antonio_bordin: Mentre l’Italia che lavora davvero, quella del privato, delle imprese e delle partite iva, è alla fame, il governo vara… - dariodriu : Solo io so di questa cosa da due mesi?! E effettivamente devo ancora capire come iscriversi sull'app IO... A… -