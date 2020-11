Il dramma di Guendalina Tavassi | “Hanno rubato il mio iCloud | ci sono video personali”

Leggi su gossipblog

(Di domenica 22 novembre 2020) Non è mai semplice raccontare fatti molto delicati come questi, si tratta di un caso serio che riguardae suo marito Umberto d’Aponte. La coppia è finita suo malgrado in una disavventura su cui ora la Polizia sta facendo chiarezza. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato che il suosarebbe stato hackerato. Al suo interno cideiprivati girati proprio con suo marito. Non appenaha scoperto il fatto si è precipitata per denunciare il fatto. Sul sito di Isa&Chia ha raccontato cosa sarebbe accaduto: Io sto andando alla polizia perché abbiamo appena scoperto io e Umberto che hannoil mioe hannodelle cose private, mie personali fatte con mio marito. La ...