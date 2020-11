Il dolore di Giulia, la figlia disconosciuta di Paolo Mengoli (Di domenica 22 novembre 2020) Lo straziante racconto di Giulia, la figlia che Paolo Mengoli ha disconosciuto dopo aver scoperto di non essere il padre biologico Una battaglia legale che ha avuto numerosi strascichi si è riversata anche in televisione. Paolo Mengoli e l’ormai l’ex figlia Giulia proseguono il loro braccio di ferro. L’uomo l’ha disconosciuta dopo aver scoperto di non essere il padre biologico. Una decisione certamente clamorosa visto che nel momento del passo indietro la ragazza aveva già 22 anni. D’altro canto lei proprio per questo motivo si sente ancora sua figlia, anche se è venuta a conoscenza di questa decisione solo attraverso la lettera di disconoscimento in cui le veniva comunicato che il suo cognome non ... Leggi su chenews (Di domenica 22 novembre 2020) Lo straziante racconto di, lacheha disconosciuto dopo aver scoperto di non essere il padre biologico Una battaglia legale che ha avuto numerosi strascichi si è riversata anche in televisione.e l’ormai l’exproseguono il loro braccio di ferro. L’uomo l’hadopo aver scoperto di non essere il padre biologico. Una decisione certamente clamorosa visto che nel momento del passo indietro la ragazza aveva già 22 anni. D’altro canto lei proprio per questo motivo si sente ancora sua, anche se è venuta a conoscenza di questa decisione solo attraverso la lettera di disconoscimento in cui le veniva comunicato che il suo cognome non ...

