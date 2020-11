Il destino politico di Donald Trump (Di domenica 22 novembre 2020) Mentre la situazione politica americana continua a navigare nell'incertezza, sono svariate le ipotesi che circolano sul destino di Donald Trump. L'eventualità di riuscire a ribaltare i risultati elettorali per via legale sembra farsi sempre più difficile e – in questo senso – le ipotesi sul suo futuro si accavallano. Stando a quanto riportato nei giorni scorsi da Reuters e New York Times, il presidente starebbe prendendo seriamente in considerazione l'ipotesi di ricandidarsi nel 2024 alla nomination repubblicana: uno scenario teoricamente possibile, visto che la Costituzione statunitense non vieta l'eventualità di due mandati presidenziali non consecutivi. Del resto, non solo alcuni importanti esponenti del Partito Repubblicano (a partire dal senatore Lindsey Graham) stanno incoraggiando Trump a seguire questa strada, ... Leggi su panorama (Di domenica 22 novembre 2020) Mentre la situazione politica americana continua a navigare nell'incertezza, sono svariate le ipotesi che circolano suldi. L'eventualità di riuscire a ribaltare i risultati elettorali per via legale sembra farsi sempre più difficile e – in questo senso – le ipotesi sul suo futuro si accavallano. Stando a quanto riportato nei giorni scorsi da Reuters e New York Times, il presidente starebbe prendendo seriamente in considerazione l'ipotesi di ricandidarsi nel 2024 alla nomination repubblicana: uno scenario teoricamente possibile, visto che la Costituzione statunitense non vieta l'eventualità di due mandati presidenziali non consecutivi. Del resto, non solo alcuni importanti esponenti del Partito Repubblicano (a partire dal senatore Lindsey Graham) stanno incoraggiandoa seguire questa strada, ...

