Il Cts invoca la “batosta” di Natale | “Sanzioni severe contro gli assembramenti”

(Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 22 nov – “Per evitare l’assembramento da shopping ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni rigorose. Se non sarà così salta tutto (leggasi: richiudiamo tutto, ndr) e a gennaio siamo con la terza ondata”. E’ quanto dichiarato oggi all’Ansa da Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in vista della probabile riapertura dei negozi nel periodo natalizio. Gli ormai celebri “esperti” scelti dal governo per “esprimere pareri” sui programmi dello stesso governo, in piena crisi economica che attaglia le famiglie italianeno addirittura più multe. Durante questa sorta di aria d’aria che potrebbe essere concessa ai cittadini il prossimo mese, riescono ad evocare punizioni scoraggianti. Un gran bel toccasana anche per il commercio, soprattutto per quelle attività che hanno bisogno come il pane di fatturare proprio durante le festività ...