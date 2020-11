Il Covid assedia il Nord e si sposta in provincia. Milano e Napoli meglio di Como e Caserta

LaffitteThier : RT @franchi1978: @LaffitteThier @AnginSahakian @IArtsakh @ItalyMFA @GiuseppeConteIT @luigidimaio Nessuna paura, Lattiff. Soltanto dobbiamo… - franchi1978 : @LaffitteThier @AnginSahakian @IArtsakh @ItalyMFA @GiuseppeConteIT @luigidimaio Nessuna paura, Lattiff. Soltanto do… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid assedia

Il Messaggero

Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola peggio di Torino. Varese, Sondrio e Como molto peggio di Milano. E comunque, il Nord decisamente più travolto dal virus rispetto al Sud. La fotografia dei nuovi contagi ...Oggi è in corso una nuova battaglia in questa lunga guerra al Covid-19, una guerra che possiamo vincere solo insieme, senza lasciare nessuno indietro e proteggendo i più deboli. Per farlo bisogna ...