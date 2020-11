“Il caso Sibilia? Contrario ai troppi incarichi” (Di domenica 22 novembre 2020) Un fulmine a ciel sereno nella Lega Nazional Dilettanti che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione nella Figc. Cosimo Sibilia sarebbe incompatibile nel ruolo di presidente, perché già deputato della Repubblica Italiana. Del clamoroso caso ne parliamo con un uomo di Sport e di politica, Salvatore Gagliano già Presidente della FIGC Campania, Consigliere Federale e Consigliere Regionale della Campania. Gagliano cosa ne pensa del caso sollevato dal Codacons? “Guardi la cosa clamorosa è che tale problematica scoppia proprio alla vigilia delle prossime elezioni della FIGC, che di certo avrebbero visto impegnato il Presidente uscente, e che sono previste per il prossimo mese di marzo. Certo i riferimenti legislativi sono chiari ed a mio parere le motivazioni potrebbero essere fondate. E’ un bel problema che investe la federazione ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 22 novembre 2020) Un fulmine a ciel sereno nella Lega Nazional Dilettanti che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione nella Figc. Cosimosarebbe incompatibile nel ruolo di presidente, perché già deputato della Repubblica Italiana. Del clamorosone parliamo con un uomo di Sport e di politica, Salvatore Gagliano già Presidente della FIGC Campania, Consigliere Federale e Consigliere Regionale della Campania. Gagliano cosa ne pensa delsollevato dal Codacons? “Guardi la cosa clamorosa è che tale problematica scoppia proprio alla vigilia delle prossime elezioni della FIGC, che di certo avrebbero visto impegnato il Presidente uscente, e che sono previste per il prossimo mese di marzo. Certo i riferimenti legislativi sono chiari ed a mio parere le motivazioni potrebbero essere fondate. E’ un bel problema che investe la federazione ...

borghi_claudio : Signori, abbiamo un nuovo eroe. E' PAZZESCO come le questioni relative alla monetizzazione del debito siano tabù. A… - Avvenire_Nei : Il senatore del M5s Nicola Morra, in realtà, ha dimostrato una volta di più che il giustizialismo è nemico della gi… - matteosalvinimi : Questo succede quando, come hanno fatto i 5 Stelle, scegli parlamentari e ministri con qualche clic su una oscura p… - nagiri21 : RT @pbecchi: Sarà un puro caso, ma proprio negli stessi giorni Grillo auspicò la nascita del nuovo governo con il PD. - biecoilluminist : @alfredoferrante «Le nuovo tecnologie che si espandono con moltiplicata velocità» Esempio, se il moltiplicatore è <… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il caso SNAI – Serie A: Napoli-Milan, tradizione «X»Dieci anni dopo ancora Ibra: gol a 2,50 Fortune Italia