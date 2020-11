Il calendario dell'avvento perfetto per addolcire l'attesa del Natale (Di domenica 22 novembre 2020) «Beati coloro che coltivano la voluttà dell’attesa» scriveva il drammaturgo francese Jean Josipovici. Non è però dalla Francia che ci giunge la tradizione del calendario dell’avvento. L’invenzione si deve al tedesco Gerhard Lang, un editore protestante che nel 1908 creò il primo calendario come lo conosciamo oggi. Al tempo, in Germania c’era già l’usanza di aspettare il 25 dicembre facendo 24 piccoli pacchetti da scartare, ma a Lang si devono i disegni, le finestrelle da aprire, i dolci e i cioccolatini che oggi arricchiscono la nostra attesa. Negli ultimi anni i calendari dell’avvento sono stati declinati in centinaia di stili diversi e sembra che ogni brand abbia il suo. Il motivo è semplice: grazie a questo oggetto ricercato e ... Leggi su panorama (Di domenica 22 novembre 2020) «Beati coloro che coltivano la voluttà» scriveva il drammaturgo francese Jean Josipovici. Non è però dalla Francia che ci giunge la tradizione del. L’invenzione si deve al tedesco Gerhard Lang, un editore protestante che nel 1908 creò il primocome lo conosciamo oggi. Al tempo, in Germania c’era già l’usanza di aspettare il 25 dicembre facendo 24 piccoli pacchetti da scartare, ma a Lang si devono i disegni, le finestrelle da aprire, i dolci e i cioccolatini che oggi arricchiscono la nostra. Negli ultimi anni i calendarisono stati declinati in centinaia di stili diversi e sembra che ogni brand abbia il suo. Il motivo è semplice: grazie a questo oggetto ricercato e ...

