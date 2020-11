Il black friday va avanti | il governo | «Non ci sono le condizioni per il rinvio»

(Di domenica 22 novembre 2020) Si è concluso in un nulla di fatto l’incontro tra rappresentanti dele associazioni commerciali sull’ipotesi di rinviare la settimana delfino a quando riapriranno i negozi fisici dopo il lockdown da Coronavirus, per un più equo regime di concorrenza. Ad oggi non ci sarebbero leper uno spostamento indella data dell’evento commerciale, questa la posizione uscita dal vertice. Stando a quanto si è appreso, i ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico hanno portatoun sondaggio informale con le associazioni dei commercianti e della grande distribuzione coinvolte, ed è stato riscontrato che non esiste una posizione unitaria di tutti i soggetti coinvolti nella partita. Dunque, l’appuntamento con il venerdì nero, dedicato a ...

LegaSalvini : I NEGOZI AL GOVERNO: SPOSTIAMO IL #BLACKFRIDAY ALTRIMENTI CI GUADAGNA SOLO #AMAZON - ansa_economia : Black Friday: fonti governo, non condizioni per rinvio. Mef-Mise hanno sondato associazioni, ma manca posizione uni… - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: I NEGOZI AL GOVERNO: SPOSTIAMO IL #BLACKFRIDAY ALTRIMENTI CI GUADAGNA SOLO #AMAZON - _Harryinmyheart : @harrysliips dove lo compri? Ti conviene prenderlo prima che finisca il Black Friday - UbriacoACM : @TheRub14 Unieuro, c'era un ulteriore sconto rispetto al black friday ?? -

Ultime Notizie dalla rete : black friday

L'ipotesi di un rinvio del Black Friday è stato discussa oggi in un confronto informale fra Governo e associazioni commerciali, ma non ci sarebbero le condizioni per uno spostamento in avanti della ...L’ipotesi di un rinvio del Black Friday è stato oggetto nella giornata di oggi di un confronto informale tra il Governo e le associazioni commerciali ma non ci sono ad oggi le condizioni per uno spost ...