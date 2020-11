Il Benevento si ritrova contro la Fiorentina | la Strega espugna il Franchi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiFirenze – Abnegazione e sacrificio. Vittoria e sorpasso. Ilsidopo cinque sconfitte consecutive, ottenendo un successo di prestigio alla. Una prestazione gagliarda, con Inzaghi che questa volta azzecca le mosse. Decide di lasciare il pallino del gioco ai viola il tecnico piacentino, colpendo a inizio secondo tempo con Improta e portando a casa un successo che gli permette di arrivare a quota nove e di scavalcare in graduatoria proprio i toscani. Una vittoria preziosa per tanti motivi, per lasciarsi alle spalle il periodo buio e per inaugurare al meglio la maratona che porterà a Natale, con un calendario che adesso riserverà allala sfida con la Juventus e due trasferte consecutive. La partita – Subito ...