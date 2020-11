Il 3-0 della Ternana al Teramo fa felice il Bari, vincente a Caserta (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA - La dodicesima giornata di Serie C ha regalato agli appassionati gol e rimonte rocambolesche. TUTTO SULLA SERIE C Girone C Parità, 1-1, tra Foggia e Virtus Francavilla . Succede tutto nella ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA - La dodicesima giornata di Serie C ha regalato agli appassionati gol e rimonte rocambolesche. TUTTO SULLA SERIE C Girone C Parità, 1-1, tra Foggia e Virtus Francavilla . Succede tutto nella ...

sportli26181512 : Il 3-0 della Ternana al Teramo fa felice il Bari, vincente a Caserta: Il Catanzaro è quarto: battuta la Cavese 2-1.… - CorriereUmbria : Dopo il Bari spazzato via anche il Teramo grazie alle reti di Partipilo, Falletti su rigore e Torromino. Prossimo t… - TernanaOfficial : ??#TernanaTeramo il tabellino finale della sfida del #Liberati ???? - WiAnselmo : #SerieC-Girone C, allungo della #Ternana: termina 3-0 il big match del 'Liberati'. Risultati e #Classifica… - Mediagol : #SerieC-Girone C, allungo della #Ternana: termina 3-0 il big match del 'Liberati'. Risultati e #Classifica… -