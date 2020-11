Igienizzante al posto dell’alcol: la festa si trasforma in tragedia (Di domenica 22 novembre 2020) Un vicenda incredibile, una tragedia inaspettata che ha sconvolto un intera comunità in un momento già duro. Bambina Igienizzante (Leggo)Una comune festa, in Russia, villaggio di Tomtor, distretto di Tattinsky della regione più estesa di tutto il paese, la Yakutia. Tante persone, voglia di divertirsi e forse di dimenticare per un’attimo quello che succede in tutto il mondo. Voglia di divertirsi e di bere, come spesso succede, come in alcuni luoghi è quasi fondamentale tradizione. Ma stavolta il divertimento si trasforma in tragedia, e quel bere, in fatale occasione di morte. Scambiano l’Igienizzante, quello che ormai abitualmente utilizziamo per disinfettare le mani, per alcol, la svista è fatale, sette morti, altre due persone in coma. Una tragedia ... Leggi su chenews (Di domenica 22 novembre 2020) Un vicenda incredibile, unainaspettata che ha sconvolto un intera comunità in un momento già duro. Bambina(Leggo)Una comune, in Russia, villaggio di Tomtor, distretto di Tattinsky della regione più estesa di tutto il paese, la Yakutia. Tante persone, voglia di divertirsi e forse di dimenticare per un’attimo quello che succede in tutto il mondo. Voglia di divertirsi e di bere, come spesso succede, come in alcuni luoghi è quasi fondamentale tradizione. Ma stavolta il divertimento siin, e quel bere, in fatale occasione di morte. Scambiano l’, quello che ormai abitualmente utilizziamo per disinfettare le mani, per alcol, la svista è fatale, sette morti, altre due persone in coma. Una...

zazoomblog : Covid a una festa bevono igienizzante per le mani al posto dellalcol: 7 morti due in coma - #Covid #festa #bevono… - NonFarcela : RT @Gazzettino: Covid, a una festa bevono igienizzante per le mani al posto dell'alcol: 7 morti, due in coma - Pura_Vida69 : RT @Gazzettino: Covid, a una festa bevono igienizzante per le mani al posto dell'alcol: 7 morti, due in coma - Gazzettino : Covid, a una festa bevono igienizzante per le mani al posto dell'alcol: 7 morti, due in coma - MarcoPanta28 : @marcopiccari1 mi raccomando al posto del tipico 'latte e biscotti' bisogna lasciare una mascherina e l'igienizzante per le mani ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Igienizzante posto Covid, a una festa bevono igienizzante per le mani al posto dell'alcol: 7 morti, due in coma Il Messaggero Covid, a una festa bevono igienizzante per le mani al posto dell'alcol: 7 morti, due in coma

Un'incredibile tragedia legata al covid si è verificata in Russia. Sette persone sono morte dopo aver bevuto liquido igienizzante per disinfettare le mani. Altre due sono ...

Condominio e coronavirus: quali regole?

Inutile ripetere come l'emergenza sanitaria abbia stravolto la nostra vita e le abitudini che ormai parevano indissolubili.

Un'incredibile tragedia legata al covid si è verificata in Russia. Sette persone sono morte dopo aver bevuto liquido igienizzante per disinfettare le mani. Altre due sono ...Inutile ripetere come l'emergenza sanitaria abbia stravolto la nostra vita e le abitudini che ormai parevano indissolubili.