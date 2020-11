Idee marxiste per non soccombere alla catastrofe del capitalismo (Di domenica 22 novembre 2020) Un modello di sviluppo che era già alla sbarra ancor prima che irrompesse il Covid, sotto la silenziosa accusa di chi, rimasto ai margini della ricchezza, ne subiva tutti i suoi effetti inizialmente collaterali ma diventati nel tempo predominanti, fino ad attecchire nella società minacciandone le sue libertà, il suo benessere, e la sua esistenza. E ora che l’involuzione di quel modello ha subìto l’improvvisa accelerazione impressa della pandemia, il timore crescente è che possa non più soltanto deformare il sistema democratico, ma addirittura sfigurarlo. “Non sarà un pranzo di gala”, dell’economista “eretico” Emiliano Brancaccio fornisce spunti, riflessioni, appunti e un percorso per risalire dal “crollo più precipitoso della storia del capitalismo”. Nessuno oggi può credere che nei tempi straordinari e cupi del Covid possano bastare le solite ricette ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) Un modello di sviluppo che era giàsbarra ancor prima che irrompesse il Covid, sotto la silenziosa accusa di chi, rimasto ai margini della ricchezza, ne subiva tutti i suoi effetti inizialmente collaterali ma diventati nel tempo predominanti, fino ad attecchire nella società minacciandone le sue libertà, il suo benessere, e la sua esistenza. E ora che l’involuzione di quel modello ha subìto l’improvvisa accelerazione impressa della pandemia, il timore crescente è che possa non più soltanto deformare il sistema democratico, ma addirittura sfigurarlo. “Non sarà un pranzo di gala”, dell’economista “eretico” Emiliano Brancaccio fornisce spunti, riflessioni, appunti e un percorso per risalire dal “crollo più precipitoso della storia del”. Nessuno oggi può credere che nei tempi straordinari e cupi del Covid possano bastare le solite ricette ...

HuffPostItalia : Idee marxiste per non soccombere alla catastrofe del capitalismo - sabrimaggioni : ?????? qui se c’è qualcuno che favoleggia non sono certamente io. Continui pure ad avere le sue idee marxiste, andrà m… -

Ultime Notizie dalla rete : Idee marxiste Idee marxiste per non soccombere alla catastrofe del capitalismo L'HuffPost Cristianesimo e libertà: la santa anarchia di Dorothy Day

Uno dei personaggi più affascinanti nella storia del sindacalismo e della sinistra statunitense è stata Dorothy Day, nata a New York nel 1897 e ivi morta nel 1980, autrice di un'autobiografia tra le p ...

Geopandemia, che cosa succederà fra Usa e Cina

Come la pandemia ha cmabiato gli equilibri tra Usa e Cina. Il saggio Geopandemia (Castelvecchi) di Salvatore Santangelo ...

Uno dei personaggi più affascinanti nella storia del sindacalismo e della sinistra statunitense è stata Dorothy Day, nata a New York nel 1897 e ivi morta nel 1980, autrice di un'autobiografia tra le p ...Come la pandemia ha cmabiato gli equilibri tra Usa e Cina. Il saggio Geopandemia (Castelvecchi) di Salvatore Santangelo ...