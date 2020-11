Ibrahimovic non interessava al Napoli: le parole di Giuntoli nel pre-partita spiegano tutto (Di lunedì 23 novembre 2020) I bene informati raccontano che quando Carlo Ancelotti parlò della possibilità di portare Ibrahimovic a Napoli, Giuntoli si mise a ridere. Lo considerava vecchio. Così come considerava vecchio Ancelotti, d’altronde. Aveva già altro in mente. Da tempo. E non si fa fatica a credere ai bene informati considerata la risposta che questa sera, prima di Napoli-Milan, con inspiegabile livore, il direttore sportivo ha concesso a Sky Sport. Di Marzio gli ha chiesto, in assoluta buona fede, se Ibra fosse mai stato vicino al Napoli. E lui ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Ibrahimovic? Se ne parlava quando c’era Ancelotti, eravamo affaccendati in questioni più serie. Continuavamo a non fare un punto, abbiamo cambiato strada». Con la spocchia di chi ora guida una squadra che è in testa alla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) I bene informati raccontano che quando Carlo Ancelotti parlò della possibilità di portaresi mise a ridere. Lo considerava vecchio. Così come considerava vecchio Ancelotti, d’altronde. Aveva già altro in mente. Da tempo. E non si fa fatica a credere ai bene informati considerata la risposta che questa sera, prima di-Milan, con inspiegabile livore, il direttore sportivo ha concesso a Sky Sport. Di Marzio gli ha chiesto, in assoluta buona fede, se Ibra fosse mai stato vicino al. E lui ha rilasciato la seguente dichiarazione: «? Se ne parlava quando c’era Ancelotti, eravamo affaccendati in questioni più serie. Continuavamo a non fare un punto, abbiamo cambiato strada». Con la spocchia di chi ora guida una squadra che è in testa alla ...

