Ibrahimovic leader del Milan: «Vi svelo cosa ho detto a Bonera» (Di domenica 22 novembre 2020) Ibrahimovic a Sky Sport ha parlato della sfida di questa sera Napoli Milan e tanti altri temi caldi in casa rossonera Intervistato da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic ha così parlato della sfida di questa sera al San Paolo tra Napoli e Milan. CONDIZIONE – «Sto bene, tutto il gruppo sta bene. La sosta ci ha permesso di avere qualche giorno libero. Pioli manca tanto, siamo in contatto tutti i giorni e parla con la squadra al termine di ogni allenamento. Bonera ha fatto un gran lavoro, è una situazione nuova per lui ma tutti i giocatori lo conoscono bene. Ha allenato bene la partita, ha fatto bene ma ogni tanto gli dico “non stressarti, c’è Ibra”». GATTUSO – «Rino lo conosco bene, lo conosco come persona e calciatore. Gioca come allena, è una grande persona con un grande carattere e tanta voglia di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020)a Sky Sport ha parlato della sfida di questa sera Napolie tanti altri temi caldi in casa rossonera Intervistato da Sky Sport, Zlatanha così parlato della sfida di questa sera al San Paolo tra Napoli e. CONDIZIONE – «Sto bene, tutto il gruppo sta bene. La sosta ci ha permesso di avere qualche giorno libero. Pioli manca tanto, siamo in contatto tutti i giorni e parla con la squadra al termine di ogni allenamento.ha fatto un gran lavoro, è una situazione nuova per lui ma tutti i giocatori lo conoscono bene. Ha allenato bene la partita, ha fatto bene ma ogni tanto gli dico “non stressarti, c’è Ibra”». GATTUSO – «Rino lo conosco bene, lo conosco come persona e calciatore. Gioca come allena, è una grande persona con un grande carattere e tanta voglia di ...

